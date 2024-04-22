"تي إس إم سي" التايوانية تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية

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ارتفع حجم خيارات البيع على أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات " تي إس إم سي -TSMC" لتصنيع أشباه الموصلات والمدرجة في سوق الأسهم الأميركية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ يناير وفق بيانات لوكالة بلومبرغ.
فيما شهد سهم الشركة تراجعات بنسبة 13% خلال الجلسات الست الماضية، مما أدى إلى محو أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 590 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد أن خفضت أكبر شركة مصنعة للرقائق المتقدمة في العالمة توقعاتها لنمو سوق أشباه الموصلات لعام 2024، باستثناء "رقائق الذاكرة- memory chips " إلى نحو 10% الأسبوع الماضي.
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