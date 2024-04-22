"دريك آند سكل" الإماراتية تدعو مساهميها للاكتتاب في زيادة رأسمالها بـ600 مليون درهم

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دعت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال اليوم الاثنين مساهميها إلى الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم ليصل رأس المال المصدر إلى نحو 3.471 مليار درهم بحد أقصى وذلك في إطار خطة الشركة لإعادة الهيكلة وإعادة التداول على السهم ببورصة دبي.

وقالت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي إن من المقرر إصدار الأسهم الجديدة، البالغ عددها 2.4 مليار سهم، بسعر إصدار قدره 0.25 درهم وبخصم يبلغ 0.75 درهم وبقيمة اسمية تساوي درهما واحدا لكل سهم جديد.

وأضافت أنه سيتم تسجيل الفرق بين بسعر الإصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب ستتم تغطيته من أرباح الشركة في المستقبل، ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح إلى حين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

ووفقا للبيان، تتولى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور مدير الاكتتاب والسجل فيما سيتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

وأشارت إلى أن فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون بدءا من 25 أبريل/نيسان على أن يغلق باب الاكتتاب في العاشر من مايو أيار القادم.

وأوضحت أنها تعتزم استخدام صافي العائدات المحصلة من زيادة رأس المال لتغطية الحسابات الإلزامية المستحقة الدفع كمستحقات موظفين سابقين ورسوم حكومية وتكاليف عملية إعادة الهيكلة الأخرى والتسوية النقدية مع صغار الدائنين بالإضافة إلى شراء الصكوك الإلزامية والاختيارية وتعزيز رأس المال التشغيلي والنفقات الرأسمالية ودعم العمليات التشغيلية بالإضافة إلى النمو المستقبلي وأي عمليات استحواذ محتملة.

وتعمل دريك أند سكل في مجال أعمال المقاولات الميكانيكية والأعمال الكهربائية وهندسة الصحة العامة وأعمال الصيانة العامة وإدارة المشاريع والمنشآت وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية المتعلقة بذلك.