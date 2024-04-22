"رعاية": ترسية عقد بـ381 مليون ريال من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
لتقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة ولمدة 3 سنوات
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن ترسية منافسة تقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وتبلغ قيمة العقد نحو 381 مليون ريال تقريبا، شاملة ضريبة القيمة المضافة .
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن الترسية تمت بتاريخ 21 أبريل 2024، وتصل مدة العقد لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت أن الأثر المالي سينعكس بعد بداية العقد الذي سيتم توقيعه من جميع الأطراف بعد استكمال الإجراءات النظامية، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن التطورات بشأنه.
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