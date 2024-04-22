اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة رعاية الطبية
شعار الشركة الوطنية للرعاية الطبية
سوق السعودية

"رعاية": ترسية عقد بـ381 مليون ريال من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

لتقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة ولمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن ترسية منافسة تقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وتبلغ قيمة العقد نحو 381 مليون ريال تقريبا، شاملة ضريبة القيمة المضافة .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن الترسية تمت بتاريخ 21 أبريل 2024، وتصل مدة العقد لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت أن الأثر المالي سينعكس بعد بداية العقد الذي سيتم توقيعه من جميع الأطراف بعد استكمال الإجراءات النظامية، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن التطورات بشأنه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط