"وقت اللياقة" تفتتح مركزا جديدا للسيدات في مدينة الطائف

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افتتحت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" يوم الأحد الموافق 21 إبريل 2024 مركزا جديدا للسيدات في مدينة الطائف.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المركز يقع على طريق وادي وج، حي القمرية، في مدينة الطائف و سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة ليصل إجمالي عدد مراكز وصالات شركة لجام العاملة داخل وخارج المملكة 191 مركزا وصالة.

كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.