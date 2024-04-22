"وقت اللياقة" تفتتح مركزا جديدا للسيدات في مدينة الطائف
سوف يظهر الأثر المالي له اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
افتتحت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" يوم الأحد الموافق 21 إبريل 2024 مركزا جديدا للسيدات في مدينة الطائف.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المركز يقع على طريق وادي وج، حي القمرية، في مدينة الطائف و سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة ليصل إجمالي عدد مراكز وصالات شركة لجام العاملة داخل وخارج المملكة 191 مركزا وصالة.
كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.
-
عمومية "كابلات الرياض" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضيإجمالي مبلغ التوزيعات نحو 224.57 مليون ريال و حصة السهم 1.5 ريال شركات
-
"رعاية": ترسية عقد بـ381 مليون ريال من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكريةلتقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة ولمدة 3 سنوات شركات
-
اتفاق بين صندوق الاستثمارات و"stc" لتشكيل أكبر كيان لأبراج الاتصالات بالمنطقةالكيان الجديد سيملك 30 ألف برج للاتصالات شركات