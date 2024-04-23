اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد أميركا

إدارة بايدن تتدخل لمنع استحواذ "Tapestry" على شركة "كابري هولدينغز"

دعوى قضائية لمنع صفقة بين صانعي "مايكل كورس" و"كوتش"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية لوقف استحواذ شركة "Tapestry" على شركة كابري هولدينغز مقابل 8.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة "بايدن" تطبيقها الصارم لمكافحة الاحتكار وذلك لمحاولة إيقاف صفقة في قطاع الموضة.

وأشار منفذو مكافحة الاحتكار إلى أن استحواذ "Tapestry" على شركة "Capri" قد يرفع أسعار حقائب اليد والإكسسوارات في قطاع السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، مما سيضر بالمستهلكين.

وتمتلك شركة "Tapestry" علامات تجارية منها "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت وايتزمان"، فيما يأتي تحت مظلة "Capri Holdings" علامات "مايكل كورس" و"فيرساتشي" و"جيمي تشو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط