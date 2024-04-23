إدارة بايدن تتدخل لمنع استحواذ "Tapestry" على شركة "كابري هولدينغز"
دعوى قضائية لمنع صفقة بين صانعي "مايكل كورس" و"كوتش"
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رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية لوقف استحواذ شركة "Tapestry" على شركة كابري هولدينغز مقابل 8.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة "بايدن" تطبيقها الصارم لمكافحة الاحتكار وذلك لمحاولة إيقاف صفقة في قطاع الموضة.
وأشار منفذو مكافحة الاحتكار إلى أن استحواذ "Tapestry" على شركة "Capri" قد يرفع أسعار حقائب اليد والإكسسوارات في قطاع السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، مما سيضر بالمستهلكين.
وتمتلك شركة "Tapestry" علامات تجارية منها "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت وايتزمان"، فيما يأتي تحت مظلة "Capri Holdings" علامات "مايكل كورس" و"فيرساتشي" و"جيمي تشو".
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