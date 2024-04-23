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بورصة الكويت

ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.6 مليون دينار في الربع الأول

بسبب ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وتقلص خسائر تراجع القيمة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.58 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 134.20 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لـ"بورصة الكويت" اليوم الثلاثاء إن الزيادة في صافي الربح تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وتقلص خسائر تراجع القيمة، فيما قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.

وأضاف أن إجمالي إيرادات التشغيل زاد 11.2% إلى 308.96 مليون دينار في الفترة المذكورة مقابل 277.86 مليون دينار قبل عام.

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وارتفع إجمالي الأصول في تلك الفترة ارتفع 5.1% إلى 38.32 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي المطلوبات 5 % تقريبا إلى 33.52 مليار دينار.

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