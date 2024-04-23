انخفاض صافي ربح "مناولة للشحن" 48.7% إلى 4.95 مليون ريال العام الماضي

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تراجع صافي ربح شركة المناولة للشحن "مناوله" في عام 2023 بنسبة 48.7% إلى 4.95 مليون ريال مقابل 9.65 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها السنوية تراجعت بنسبة 15.5% إلى 117.42 مليون ريال في العام الماضي مقابل 138.9 مليون ريال في عام 2022، بسبب تأثر نشاط النقل خلال النصف الأول نتيجة إحلال أسطول نقل قديم، وتم استبداله بأسطول جديد تماشيا مع اشتراطات الهيئة العامة للنقل مما أدى إلى تأخر التشغيل.

وعزت الانخفاض في صافي الربح للعام 2023م مقارنة بالعام السابق 2022 م إلى ارتفاع تكاليف التمويل.