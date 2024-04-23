انخفاض مبيعات هواتف "أبل" 19% في الربع الأول

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انخفضت مبيعات الهواتف الذكية من "أبل" بنسبة 19.1% في الربع الأول من عام 2024.

بينما نمت مبيعات منافستها الصينية Huawei بنسبة 69%، ما يشير إلى تهديد متزايد لهيمنة الشركة الأميركية على قطاع الهواتف الذكية حول العالم.

اختار "بنك أوف أميركا" شركة "أبل" كأفضل سهم للشراء في قائمته لعام 2024، بسبب التفاؤل بشأن النتائج القادمة لشركة تصنيع آيفون، بالإضافة إلى آفاقها على المدى الطويل.

وكتب المحلل وامسي موهان، الذي لديه تصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 225 دولاراً للسهم، أن الشركة لديها "مسار محفز غني بتدفقات نقدية دفاعية".

ومن المقرر إصدار نتائج الربع الثاني لشركة أبل الأسبوع المقبل، وينظر بنك أوف أميركا إلى حد كبير إلى التوقعات الإيجابية، مع "بقاء نمو إيرادات الخدمات وهوامش الربح قوية". ومع ذلك، فقد حذر من أن "بيئة الطلب ضعيفة وأن التوجيه الأقل للربع المالي من العام المالي قد يؤثر على تراجع الأسهم".