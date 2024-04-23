إيرادات "بيبسيكو" الفصلية تفوق توقعات وول ستريت بسبب زيادة الطلب على منتجاتها

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أعلنت شركة بيبسيكو تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الأول، بسبب الطلب الدولي القوي على منتجاتها من الوجبات الخفيفة والمشروبات.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، إن ارتفاع إيراداتها بنسبة 2% إلى 18.3 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون ثان إلى أبريل/ نيسان، تجاوز توقعات وول ستريت البالغة 18 مليار دولار، وفقا لمحللين استطلعت آراءهم مؤسسة فاكت ست.

وفي أميركا الشمالية ارتفعت الإيرادات بنسبة 2%، فيما تضررت المبيعات جراء سحب منتجات الحبوب والوجبات الخفيفة من شركة كويكر للشوفان في وقت مبكر من هذا الربع بسبب احتمال تلوثها بالسالمونيلا. وانخفضت مبيعات كويكر للأغذية بنسبة 24% خلال هذا الربع، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

لكن الشركة شهدت نموا في المبيعات بنسبة 11% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونموا في المبيعات بنسبة 10% في أوروبا.

ارتفع حجم مبيعات الشركة في أوروبا على الرغم من انخفاض عدد المنتجات الموجودة على أرفف البقالة في بعض البلدان. وأعلنت كارفور، إحدى أكبر سلاسل متاجر البقالة في أوروبا، في يناير/ كانون ثان الماضي سحب منتجات بيبسيكو من أرفف المتاجر في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا بسبب الزيادات غير المقبولة في الأسعار.

وقامت الشركتان بتسوية نزاعهما بشأن الأسعار، وبدأت كارفور في إعادة تخزين وبيع منتجات بيبسيكو في أوائل أبريل/ نيسان.

اتجهت شركة بيبسكو إلى زيادة الأسعار على مدى العامين الماضيين لمكافحة ارتفاع تكاليف المكونات. وكان الربع الرابع من عام 2023 هو الربع الثامن على التوالي الذي تتجه فيه الشركة إلى زيادة الأسعار بنسبة مضاعفة.

لكن هذه الزيادات تراجعت في الربع الأول. وقالت الشركة إن صافي الأسعار ارتفع بنسبة 5% عالميا خلال الربع، بينما انخفضت الأحجام بنسبة 2%.

وأضافت أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 5.6% إلى 2 مليار دولار في الربع الأول. وباستثناء البنود الخاصة، حققت الشركة ربحا قدره 1.61 دولار للسهم الواحد، وهو ما يفوق توقعات وول ستريت البالغة 1.52 دولار.