ترقب الطرح العام الأولي لـ"Golden Goose" في مايو أو يونيو المقبلين

1 دقيقة للقراءة

وانضم ماركو بيتزاري -Marco Bizzarri " الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوتشي -Gucci" إلى مجلس إدارة " Golden Goose " الإيطالية والمصنعة للأحذية الرياضية الفاخرة.

وتخطط الشركة المملوكة لـ " بيريميرا هولدنغ - Permira Holdings لطرح عام أولي في بورصة ميلانو، قد يقيمها عند مبلغ يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ومن المرتقب تنفيذ طرح "Golden Goose" في مايو أو يونيو المقبلين.

الجدير بالذكر أن ماركو بيتزاري -Marco Bizzarri غادر "غوتشي"العام الماضي بعد أن ترأسها لثمانية أعوام.