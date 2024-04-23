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ترقب الطرح العام الأولي لـ"Golden Goose" في مايو أو يونيو المقبلين

انضم إليها الرئيس السابق لـ"غوتشي"

دبي - العربية.نت
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وانضم ماركو بيتزاري -Marco Bizzarri " الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوتشي -Gucci" إلى مجلس إدارة " Golden Goose " الإيطالية والمصنعة للأحذية الرياضية الفاخرة.

وتخطط الشركة المملوكة لـ " بيريميرا هولدنغ - Permira Holdings لطرح عام أولي في بورصة ميلانو، قد يقيمها عند مبلغ يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ومن المرتقب تنفيذ طرح "Golden Goose" في مايو أو يونيو المقبلين.

الجدير بالذكر أن ماركو بيتزاري -Marco Bizzarri غادر "غوتشي"العام الماضي بعد أن ترأسها لثمانية أعوام.

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