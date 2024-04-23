تعيين سامي الحكير رئيسا لـ"مجموعة الحكير" وفيصل المالك نائبا له

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أعلن مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير "مجموعة الحكير" في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024، تعيين سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، و تعيين فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الثلاثاء، أن لجنة المراجعة تشكلت بعضوية كل من، ينال بن موفق بن صادق السعودي ( رئيس اللجنة - عضو مستقل)، ونبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو اللجنة-عضو مستقل)، وعادل أحمد سالم الغامدي (عضو من خارج المجلس).

أما تشكيل اللجنة التنفيذية فضم كلا من سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) (رئيسا)، وفيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) (عضواً)،و مشعل بن إبراهيم سليمان الشنيفي (عضو مستقل) (عضواً)، وفهد بن محمد بن صالح العبيلان (عضو تنفيذي ) (عضواً).

وتشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو مستقل) (رئيساً)،و سالم بن علي بن محمد الشهراني (عضو مستقل) (عضواً)،وصخر بن ذياب بن عبدالرحمن الربيعان (عضو من خارج المجلس).

وعينت الشركة ممثليها لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.