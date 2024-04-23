اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية السعودية
شعار مجموعة الحكير السعودية
سوق السعودية

تعيين سامي الحكير رئيسا لـ"مجموعة الحكير" وفيصل المالك نائبا له

مجلس إدارة الشركة شكل لجان المراجعة والمكافآت واللجنة التنفيذية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير "مجموعة الحكير" في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024، تعيين سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، و تعيين فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الثلاثاء، أن لجنة المراجعة تشكلت بعضوية كل من، ينال بن موفق بن صادق السعودي ( رئيس اللجنة - عضو مستقل)، ونبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو اللجنة-عضو مستقل)، وعادل أحمد سالم الغامدي (عضو من خارج المجلس).

أما تشكيل اللجنة التنفيذية فضم كلا من سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) (رئيسا)، وفيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) (عضواً)،و مشعل بن إبراهيم سليمان الشنيفي (عضو مستقل) (عضواً)، وفهد بن محمد بن صالح العبيلان (عضو تنفيذي ) (عضواً).

"مبكو" تبدأ مشروع مصنع ورق الكرتون بميزانية 1.78 مليار ريال شركات سوق السعودية "مبكو" تبدأ مشروع مصنع ورق الكرتون بميزانية 1.78 مليار ريال

وتشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو مستقل) (رئيساً)،و سالم بن علي بن محمد الشهراني (عضو مستقل) (عضواً)،وصخر بن ذياب بن عبدالرحمن الربيعان (عضو من خارج المجلس).

وعينت الشركة ممثليها لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط