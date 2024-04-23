دراسة: شركات التجزئة بالإمارات تتكبد خسائر بملايين الدراهم بسبب الهجمات الإلكترونية

3 دقائق للقراءة

أفادت دراسة بحثية اليوم الثلاثاء أن قطاع التجزئة بالإمارات يتكبد خسائر بملايين الدراهم سنويا بسبب الهجمات الإلكترونية.

وكشفت الدراسة الصادرة عن شركة أدين الهولندية بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية والأعمال "سيبر" أن 44% من شركات التجزئة في الإمارات تأثرت خلال العام 2023 بهجمات إلكترونية أدت إلى خسارة 11.3 مليون درهم، وبزيادة 39% مقارنة بعام 2022.

وذكرت الدراسة أن متوسط الخسارة لكل فرد تعرض لاحتيال إلكتروني أثناء تسوقه عبر الإنترنت في الإمارات بلغ حوالي ثلاثة آلاف و250 درهماً في عام 2023، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 270% عن الاستطلاع السابق، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت "على الرغم من زيادة معدلات الاحتيال، أشارت 68% من الشركات في الإمارات أنها تمتلك تدابير وإجراءات فعالة لمنع الهجمات الإلكترونية، وأن مستوى استعدادها لمواجهة تلك التحديات يبلغ 69% وهو تقريبا نفس معدل العام السابق.

وأضافت "أدت مخاطر الهجمات الإلكترونية إلى تغير السلوك العام للمستهلكين أثناء التسوق في الإمارات، سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت، ويشعر 22% من المستهلكين بقدر أقل من الأمان عند التسوق اليوم مقارنة بما كانوا عليه قبل 10 سنوات بسبب تزايد عمليات الاحتيال في الدفع".

وبحسب الدراسة، يُفضل 29% من المستهلكين خيار التسوق في المتاجر التي تضمن لهم مستويات أعلى من الأمان والحماية خلال عمليات الشراء، أما بالنسبة للتسوق الإلكتروني، فإن 28% من المستهلكين يفضلون المتاجر التي تطلب منهم التحقق من هويتهم بطريقتين مختلفتين على الأقل قبل إجراء عملية شراء، رغم أنها تسبب إزعاجا لهم.

خسائر عالمية

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التجزئة على مستوى العالم تكبّد خسائر مالية كبيرة بقيمة 429 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الإلكتروني في عام 2023.

وتابعت" تستهدف عمليات الاحتيال الناجمة عن الهجمات الإلكترونية المحافظ الرقمية للمتسوقين، حيث أصبح 35% من المستهلكين على مستوى العالم ضحية للاحتيال في المدفوعات الإلكترونية خلال العام الماضي، مقارنة بـ 23% في عام 2022.

وقال رويلانت برينس الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أدين "تمثل الهجمات الإلكترونية تحديا لشركات قطاع التجزئة، وتوضح نتائج الدراسة التي أعلنّا عنها اليوم كيفية تأثيرها على الأرباح.

وذكر برينس أن المحتالين يستخدمون عند استهدافهم الشركات أساليب أكثر تطورا تتضمن الذكاء الاصطناعي، داعيا الشركات للاستثمار في سياسات واستراتيجيات تحمي بها نفسها وعملائها".

وأضاف برينس بأن "التصدي للهجمات الإلكترونية يتطلب وجود حلول متنوعة، إضافة إلى ابتكار استراتيجية ترتكز على طبيعة عمل الشركة والمنصات التي تستخدمها لإتمام عمليات البيع. وفي ضوء وجود تكنولوجيا متطورة مثل أدوات التعلم الآلي، ينبغي على شركات التجزئة أن تطور استراتيجيات خاصة بقنوات البيع التي تستخدمها".

وأشار بأنه "يمكن أن يساعد التعلم الآلي في تحليل البيانات العالمية، ومراقبة الأنشطة الاحتيالية الحالية والجديدة، وهو ما يساعد في حماية الشركات من تلك الأنشطة في نفس الوقت الذي تحدث فيه".

وأدين الهولندية، هي مزوّد عالمي لتكنولوجيا المدفوعات إلى مجتمع المركز المالي، وتوفر شبكة مدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر.