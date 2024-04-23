مئات المصرفيين يزورون "نيوم" للإطلاع على سير الأعمال على الأرض

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يتجه مئات المصرفيين إلى نيوم السعودية هذا الأسبوع حيث يواصل مطورو المدينة المستقبلية بحثهم عن أشكال جديدة من التمويل.

وسيستضيف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر عدداً من الممولين إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتهدف هذه الزيارة إلى تحفيز الاهتمام بين المصرفيين من خلال عرض العمل الفعلي الذي يحدث داخل "نيوم" بدلا من الاعتماد على مقاطع فيديو الواقع الافتراضي.

وتخطط شركة نيوم لبيع سندات بالريال لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وحصلت "نيوم" مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقاً لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما قام مطورو المشروع بجمع قرض بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.