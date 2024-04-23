نمو أرباح "المطاحن الأولى" الفصلية 5.4% إلى 77.7 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة المطاحن الأولى بنسبة 5.4%في الربع الأول من العام الجاري إلى 77.7 مليون ريال مقابل 73.8 مليون مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى النمو القوي في مبيعات أصناف الدقيق والأعلاف، والاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة وبنسبة بلغت 27% مما ساهم في تحسن مزيج منتجات الشركة ذات هوامش ربحية أعلى، والزيادة المحققة في الكميات من خلال تحديث الطاقة الإنتاجية للمطحنة "سي C" في مصنع الشركة بمدينة جدة.

كما أشارت إلى التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات، بجانب التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وارتفعت إيرادات شركة المطاحن الأولى بنسبة 8.2% إلى 276.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وبزيادة بلغت 20.9 مليون ريال،في مقابل 255.5 مليون ريال للربع المماثل.

وقالت إن النمو في الإيرادات يعود بشكل رئيسي لعدة أسباب تشمل النمو القوي في مبيعات الأعلاف بنسبة 27%، وكذلك الزيادة في مبيعات الدقيق بنسبة 8% مدعومةً بعودة التشغيل بالطاقة المحدثة للمطحنة سي C بمصنع الشركة بمدينة جدة إضافةً الى دخول موسم شهر رمضان.

وأشارت إلى التحسن في مزيج تنوع منتجات الشركة وبدء التشغيل التجاري مؤخراً لمطحنة الديورم لإنتاج السميد. في المقابل، انخفضت مبيعات النخالة بنسبة 17% بسبب إستخدامها في دعم إنتاج الأعلاف تلبيةً للطلب المتزايد .

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.5% ليصل إلى 125.6 مليون ريال مقارنة بـ 120.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات مع ضبط وإدارة المصاريف.

وحافظت المصاريف التشغيلية على نفس مستويات الربع ذاته من العام الماضي حيث جاءت الزيادة الطفيفة في مصروفات البيع والتوزيع لتدعم نمو الإيرادات.

ونتيجة لما سبق فقد ارتفع مستويات هامش صافي الربح بمقدار 4 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل مع العام السابق لتحقق مستوى قوي عند 28% من الإيرادات.