اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار الصندوق العربي للطاقة (أبيكورب سابقا) - المصدر موقع الصندوق
شعار الصندوق العربي للطاقة (أبيكورب سابقا) - المصدر موقع الصندوق
شركات

وثيقة: "أبيكورب" تعتزم بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعتزم الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، ومقرها الرياض، تكليف بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبيل بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام، وفقا لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوثيقة أن أبيكورب، التي غيرت اسمها في الآونة الأخيرة إلى الصندوق العربي للطاقة، اختارت كريدي أجريكول سي.آي.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان ونومورا وستاندرد تشارترد مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام.

كما يتولي كريدي أغريكول سي.آي.بي دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار أبيكورب من السندات الخضراء، وفقا لـ "رويترز".

التوترات بين بكين و واشنطن أكبر مصدر لقلق الشركات الأميركية في الصين اقتصاد أميركا والصين التوترات بين بكين و واشنطن أكبر مصدر لقلق الشركات الأميركية في الصين

وقالت الوثيقة إن من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل/نيسان وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعا لظروف السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط