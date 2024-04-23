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أليانز السعودي الفرنسي
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين
سوق السعودية

"أليانز إس إف": استمرار الإدراج بالسوق السعودية بعد صفقة "أبوظبي الوطنية للتأمين"

مع استمرار سياسة توزيع الأرباح مع مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" إنها ستستمر كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية بعد صفقة استحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك"على 51% من رأسمالها.

أضافت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة، وسيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

أشارت إلى استمرار سياسة توزيع الأرباح مع مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه باستمرار مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر.

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وقالت إنه من المتوقع أن تؤدي صفقة شراء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 51% من شركة "أليانز إس إف" إلى زيادة التعاون والاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بين الشركتين وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

وفيما يتعلق بالموظفين فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير فوري على سياسة الشركة تجاه الموظفين، كما لا يوجد أي أثر مالي لهذه الصفقة على الشركة لأن هذه الصفقة تعد صفقة بيع خاصة.

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