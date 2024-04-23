"الثريا" الإماراتية تتعاون مع شركة أوروبية لتوفير حلول الأمن السيبراني عبر أقمارها

1 دقيقة للقراءة

وقعت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، التابعة لمجموعة الياه سات للاتصالات الفضائية الإماراتية، اتفاقية مع شركة سي.واي.إس.إي.سي الأوروبية العاملة في مجال حماية البيانات والأمن السيبراني والمتخصصة في قطاع الفضاء، بهدف توفير الأمن السيبراني المعزز وحماية التشفير لقاعدة عملاء خدمات البيانات الحالية.

وقالت الشركة إنه بموجب الاتفاق الذى جرى توقيعه في واشنطن، ستضم الثريا حل إيه.آر.دي.ايه ساتكوم الخاص بشركة سي.واي.إس.إي.سي مع خطة خدمات البيانات الحالية لديها، ما يسهم في تعزيز وتنويع باقة خدماتها للعملاء الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الحماية الإلكترونية.

وقد قامت شركة الثريا بالفعل باعتماد هذا الحل المتطور وضمه لضمه إلى قائمة عروضها واسعة النطاق، كما أنه معتمد أيضاً من قبل الهيئة الفيدرالية لمعايير معالجة المعلومات في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن شركة سي.واي.إس.إي.سي صممت ذلك الحل بوجه خاص لتلبية متطلبات خدمات البيانات التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث يسهم في تعزيز الأداء لدى مستخدمي البيانات من خلال دمج تقنيات التشفير المتطورة.

وسوف تسهم هذه الميزة في زيادة فعالية وسلاسة استقبال البيانات المشفرة عبر شبكة الثريا. ويكتسب توفر الاتصال المستمر والموثوق أهمية بالغة لمختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات والمواقع النائية والصناعات الثقيلة الأساسية والقطاعات العسكرية، إضافة إلى التطبيق الآمن لخدمات إنترنت الأشياء.