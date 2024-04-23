"بي إنفستمنتس" المصرية: 70% من مساهمي أوراسكوم المالية استجابوا لعرض الاستحواذ
أكدت أن عدد الأسهم التي استجابت للعرض بلغ 3.311 مليار سهم تقريبا بعد استبعاد أسهم الخزينة
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قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة في مصر اليوم الثلاثاء إن حوالي 70.1% من مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة استجابوا لعرض شراء إجباري قدمته للاستحواذ على 90% من الشركة عبر مبادلة الأسهم.
وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية أنها ستصدر 58 مليونا و338 ألفا و370 سهما جديدا لمساهمي أوراسكوم بواقع سهم واحد من أسهمها مقابل 57.76 سهم في أوراسكوم المالية القابضة.
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وأضافت أن عدد الأسهم التي استجابت للعرض بلغ 3.311 مليار سهم تقريبا بعد استبعاد أسهم الخزينة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت إلى أنها ستلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية لتنفيذ الصفقة.
كانت بي بي إنفستمنتس القابضة قد تقدمت بعرض شراء حوالي 4.249 مليار سهم تمثل 90% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.
ووفقا للبيان، تمثل نسبة المساهمين المستجيبين للعرض أكثر من 3.311 مليار سهم بالشركة.
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