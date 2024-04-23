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شركة سبكيم العالمية مناسبة
شعار شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
سوق السعودية

"سبكيم" تعلن إيقافا مجدولا لمصانع تابعة لإجراء الصيانة الدورية

تستمرقرابة 4 أسابيع تبدأ من مطلع مايو المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنع الشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية للغازات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة، وتوقعت أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي قرابة (4) أسابيع وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 01 مايو 2024م.

وذكرت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2024م.

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وأكدت أنها تحقيقاً لالتزاماتها تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء، وستقوم سبكيم بالإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه.

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