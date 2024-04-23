"مبكو" تبدأ مشروع مصنع ورق الكرتون بميزانية 1.78 مليار ريال

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أعلنت شركة اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق- "مبكو"، اليوم الثلاثاء، عن بدأ مشروع مصنع ورق الكرتون (خط الورق الخامس) بطاقة إنتاجية 450 ألف طن.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، إنها انتهت من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع والموافقة على الميزانية النهائية للمشروع بمبلغ إجمالي نحو 1.78 مليار ريال، تشمل قيمة أرض المشروع، مع معدل عائد داخلي يقدر بـ 14.5%.

وأضافت أن مدة تنفيذ المشروع 42 شهراً، وستبدأ الإنشاءات في الربع الثالث من العام 2024 على أن ينتهي التنفيذ في الربع الرابع من 2027.

وأشارت إلى الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة لإدارة المشروع.

وسيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل من البنوك المحلية ومن استخدام عائدات إصدار الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت "مبكو"، إن الأثر المالي سينعكس على القوائم المالية للربع الرابع 2027.

وأعلنت شركة اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق عن توقيع عقد مع شركة "ج.م. فويث إس إي وشركاه ك.ز" لتصنيع وتوريد والإشراف على تركيب الماكينة الرئيسية للمشروع.

وأضافت أن قيمة العقد تتجاوز 62% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ويتضمن العقد شراء خط كامل لماكينة إنتاج الورق بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنوياً، وبسرعة 1600 متر/ دقيقة وسيكون الطرف الآخر في العقد مسؤولاً عن أعمال التصنيع والتوريد والإشراف على تركيب الماكينة.