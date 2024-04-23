6.3 مليار ريال.. إيرادات طيران ناس خلال العام 2023

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قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، إن إجمالي إيرادات شركة طيران ناس في عام 2023 بلغت 6.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام السابق 2022.

وأضاف المهنا خلال مشاركته في مؤتمر "اقتصاديات شركات الطيران"، الذي تستضيفه مدينة الرياض يومي 22 و23 أبريل الجاري، أن طيران ناس، الذي تأسس عام 2007، يحقق أرباحاً سنوية منذ العام 2015 باستثناء فترة جائحة كورونا 2020.

وأشار المهنا إلى أن أزمة كورونا 2020 كانت أكبر تحدٍ في ظل توقف العمليات والإيرادات، لذا أطلقت الشركة برنامجاً للتحول خلال الجائحة بهدف إعادة بناء استراتيجيتها ونموذج أعمالها، موضحاً بأن هذا البرنامج كان له أثر إيجابي على تحسين كفاءة التشغيل والإنفاق، إذ تمكنت الشركة من توفير 375 مليون ريال سعودي خلال فترة الجائحة.