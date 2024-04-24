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انخفاض حاد بإيرادات "إنتربابليك" في أسواقها الدولية بضغط تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

النتائج تعكس توقعات النمو غير المؤكدة في سوق الدعاية والإعلان

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إنتربابليك، اليوم الأربعاء، عن انخفاض حاد في الإيرادات في بعض أسواقها الدولية بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تؤثر حالة عدم اليقين الجيوسياسي على ميزانيات الدعاية والإعلان.

وألقى التوتر المتزايد في الشرق الأوسط بثقله على توقعات النمو لمجموعة الدعاية والإعلان التي أشارت في فبراير/ شباط إلى أن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيؤثر على أعمالها.

وأكدت الشركة توقعاتها لنمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2%، لكنها قالت إن قرارا اتخذه عميل كبير لم تذكر اسمه يعني أنه سيكون من الصعب الوصول إلى الحد الأقصى لهذا النطاق، وفق "رويترز".

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وأعلنت "إنتربابليك"، التي تمتلك أيضا شركات ماكان وميديا براندز ومولين لو، تحقيق إيرادات بلغت 2.18 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعكس تلك النتائج توقعات النمو غير المؤكدة في سوق الدعاية والإعلان إذ تقوم عدة شركات في مجالي التكنولوجيا والإعلام بتسريح الموظفين وخفض التكاليف.

لكن "أومنيكوم" التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان تجاوزت توقعات الأرباح والإيرادات الفصلية الأسبوع الماضي بفضل طلب قوي على خدماتها الإعلانية.

وانخفضت إيراداتها في قطاع "جميع الأسواق الأخرى"، الذي يشمل كندا وإفريقيا والشرق الأوسط، بنحو 6.5% خلال ثلاثة أشهر، بينما تراجعت إيرادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 8.1% في الفترة ذاتها.

وحققت الشركة أرباحا فصلية بلغت 29 سنتا للسهم، مقارنة بنحو 33 سنتا للسهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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