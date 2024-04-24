"شور العالمية": ترسية مشروع تطوير سلاسل الإمداد مع "هيئة التجارة الخارجية "
بجانب اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم التوصيات لإبرام اتفاقيات تجارية
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أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع تنويع وتطوير سلاسل الإمداد في السلع لضمان الوفرة والجودة بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية لمدة 30 شهرا.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع 13.86 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة وتم استلام إشعار الترسية بتاريخ 23 أبريل الجاري.
ويتضمن المشروع تطوير سلاسل الإمداد للمواد الحيوية والسلع والمنتجات الأساسية والمعدنية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التقنية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقديم التوصيات لإبرام اتفاقيات تجارية دولية.
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