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سوق دبي

نمو أرباح بنك دبي الإسلامي 8% إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول

متفوقة على التوقعات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي العائدة على المساهمين بنحو 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024 إلى 1.59 مليار درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 1.52 مليار درهم نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة، حيث انخفضت خسائر انخفاض القيمة 40% مقارنة بمستواها قبل عام إلى 299 مليون درهم.

وأكد البنك أن ودائع العملاء زادت إلى 236 مليار درهم بزيادة 6% عن الربع الأول من 2023.

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