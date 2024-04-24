نمو طفيف لأرباح "بيت التمويل الكويتي" الفصلية إلى 162.8 مليون دينار
بفضل زيادة إيرادات الأنشطة الرئيسية
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أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربحه 0.5% على أساس سنوي إلى 162.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 162 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي بفضل زيادة إيرادات الأنشطة الرئيسية.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء إن إجمالي الإيرادات التشغيلية 3.5% على أساس سنوي إلى 392.36 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 379.12 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.
وارتفع صافي إيرادات التمويل بواقع 16.6%، بالإضافة إلى انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل بنسبة 119.3%، وارتفعت مصروفات التشغيل 13% على أساس سنوي في الربع الأول.
وقال إن إجمالي الأصول في تلك الفترة ارتفع 0.5% إلى 37.022 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 0.9% إلى 30.93 مليار دينار.
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