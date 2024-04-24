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أسمنت الرياض
شركة أسمنت الرياض
سوق السعودية

"أسمنت الرياض" تقر توزيع 7.5% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

بإجمالي 90 مليون ريال وبواقع 0.75 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة أسمنت الرياض في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي مبلغ التوزيعات 90 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م.

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