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سوق السعودية

"الرياض للتعمير" توافق على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

بواقع 0.5 ريال للسهم ونصفها توزيعات استثنائية نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الرياض للتعمير في اجتماعها يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن النصف الثاني من عام 2023م بإجمالي 88.88 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن المساهمين أقروا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2023م، بالإضافة إلى 0.25 ريال للسهم كتوزيع استثنائي نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة المتاحة للبيع على أن يصبح اجمالي الموزع 0.50 ريال للسهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14 مايو 2024.

ووافقت الجمعية أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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