"إنفستكورب" البحرينية ومؤسسة الاستثمار الصينية تطلقان منصة استثمارية بمليار دولار

1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة إنفستكورب البحرينية للاستثمارات البديلة ومؤسسة الاستثمار الصينية، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة للاستثمار في الشركات عالية النمو في السعودية وبقية دول الخليج والصين بحجم مستهدف مليار دولار.

وقالت إنفستكورب في بيان صحافي إن المنصة التي ستحمل اسم "الأفق الذهبي من إنفستكورب" ستحظى بدعم مؤسسات استثمارية وخاصة ذات سمعة طيبة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مؤسسة الاستثمار الصينية وهي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ووفقا للبيان، أعلن صندوق إنفستكورب السعودية لتنمية ما قبل الاكتتاب العام، وهو جزء من المنصة، ثلاثة استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي في البيان "يعد هذا الالتزام من قبل مؤسسة الاستثمار الصينية، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، شهادة على الامتيازات الفريدة التي تتمتع بها إنفستكورب في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز الثقة في منصة الشركة وفرقها العالمية. ونتطلع إلى البناء على هذه العلاقة وتنمية شراكتنا في المستقبل".

وتم الإعلان عن إطلاق الصندوق اليوم خلال قمة الاستثمار والتعاون التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعقدها إنفستكورب في الرياض.