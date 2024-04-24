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أطلقت مجموعة "إنفستكورب" البحرينية للاستثمارات البديلة بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار الصينية منصة "الأفق الذهبي من إنفستكورب" للاستثمار في الشركات عالية النمو في السعودية وبقية دول الخليج والصين بحجم مستهدف مليار دولار.

كما أعلن صندوق "أنفستكورب السعودية لتنمية ما قبل الاكتتاب العام" وهو جزء من المنصة عن ثلاثة استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال قمة الاستثمار والتعاون التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعقدها "إنفستكورب" في الرياض.

وفي هذا الإطار، قال يوسف اليوسف، رئيس إدارة الثروات الخاصة في "إنفستكورب"، إن المنصة تهدف الاستثمار في الشركات الخاصة وتحديدا في السوق السعودية بالإضافة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الصين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن من بين القطاعات المستهدفة هي التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم وهي قطاعات "تستفيد بشكل كبير من الرؤى الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 بالإضافة إلى الدعم والزخم الحكومي لدعم القطاعات المختلفة".

وأشار أن هذا الاستثمار يعتبر الأول من نوعه من قبل شركة الصين للاستثمار (CIC) حيث تعتبر "CIC" واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وأوضح أن هذا يبين التزام "إنفستكورب" لزيادة استثماراتها في المنطقة. "نحن نستثمر في الصين منذ عام 2018 وقد استثمرنا ما يقارب 700 مليون دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي. وأحد أهدافنا هي استقطاب رؤوس أموال أجنبية إلى المنطقة".

تستهدف المنصة استثمار مليار دولار وسوف يتم الاستثمار على مراحل للاستثمار في قطاعات معينة من الممكن أن تستفيد من النمو المستقبلي، بحسب اليوسف. "ما لا يقل عن ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سيقام صرفها على العام"

وأشار اليوسف أن قد تقوم الشركة باستثمارات أخرى في المملكة العربية السعودية في المستقبل وتحديدا على مدى العامين المقبلية.