30 أبريل.. " الجوف الزراعية" تبدأ توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

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أعلنت شركة الجوف الزراعية عن بدء توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023، يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيع 15 مليون ريال ، بواقع (50) هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 15أبريل 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية عن طريق البنك السعودي الفرنسي.