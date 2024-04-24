اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
سوق السعودية

30 أبريل.. " الجوف الزراعية" تبدأ توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

بإجمالي 15 مليون ريال وبواقع 50 هللة للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة الجوف الزراعية عن بدء توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023، يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيع 15 مليون ريال ، بواقع (50) هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 15أبريل 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط