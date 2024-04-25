ارتفاع أرباح "أبوظبي التجاري" الفصلية 14% إلى 2.14 مليار درهم

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ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول من العام 2024، بنسبة 14% إلى 2.139 مليار درهم مليار درهم، مقابل 1.879مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن النمو القوي في الأرباح، جاء مدفوعا في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وأوضح البنك أن الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 3.301 مليار درهم، بينما نما الدخل من غير الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 1.285 مليار درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 4.586 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 3.169 مليار درهم وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم، وارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.

وشهدت محفظة القروض والسلفيات ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليبلغ 318 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 41 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024، باستثناء سداد بعض القروض.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 384 مليار درهم، بينما بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 180 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024 بارتفاع بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023، حيث شكلت نسبة 47% من إجمالي ودائع العملاء.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.26% بعد أن كانت 16.22% بنهاية العام 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.96% مقارنة مع 12.86% بنهاية العام 2023، بينما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 139.8% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 82.9%.

وتراجعت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.67% مع نهاية الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 1.02%.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.44% بعد أن كانت 3.73% كما بنهاية العام وهي أدنى نسبة منذ العام 2020، وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 108.5% مقارنة مع 102.5% بنهاية العام 2023، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 167%.