ارتفاع أرباح "اتصالات المغرب" 0.5% إلى 1.5 مليار درهم في الربع الأول

1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح مجموعة اتصالات المغرب 0.5 % إلى 1.52 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لأسعار الصرف الثابتة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للشركة اليوم الخميس أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ارتفعت 1.7% إلى 4.65 مليار درهم في تلك الفترة، بفضل نمو حجم المعاملات والجهود المتواصلة للتحكم في تكاليف التشغيل.

غير أن حجم التدفق النقدي للشركة من عملياتها تراجع 15.5% إلى 2.84 مليار درهم نظرا لزيادة الاستثمارات.