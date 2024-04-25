ارتفاع أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 7% إلى 1.15 مليار ريال

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ارتفع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي بنحو 6.88% إلى 1.15 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.07 في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري هو ارتفاع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2% بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.6%.

وعزا الانخفاض في المصاريف التشغيلية بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف والذي قابله تعويضا جزئياً في مخصص الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين.

وأشار إلى أن الارتفاع في الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله انخفاضاً جزئياً في دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل العمولات الخاصة.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 24.18% إلى 3.29 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.65 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وانخفض صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 33.2% ويعود ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف بنسبة 31.4%، بالإضافة إلى عكس جزئي في مخصص قيمة الاستثمارات والموجودات المالية وأخرى.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان، إن نتائج البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول من العام الجاري، جاءت أفضل من التوقعات.

وأضاف العليان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مخصص الائتمان كان العامل الإيجابي الأبرز لتحقيق هذه النتائج الفصلية الجيدة بنمو 7% إلى 1.15 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وأوضح أن البنك السعودي الفرنسي يعتمد على إقراض الشركات وهو ما ساعده بشكل كبير في نمو محفظة البنك الإقراضية.

وكشف أن نتائج البنوك السعودية ستشهد تباينا، حيث سنرى نموا مرتفعا للبنوك التي تعتمد على إقراض الشركات بدعم من الزخم المستمر في الاقتصاد السعودي.