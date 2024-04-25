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سوق دبي

ارتفاع أرباح "المشرق" الإماراتي 25% إلى 2.04 مليار درهم في الربع الأول

إيرادات التشغيل ارتفعت 24.7% إلى 3.14 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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قال بنك المشرق في دبي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية بلغت نحو 2.04 مليار درهم (حوالي 555 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 24.9% مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البنك في إفصاح لسوق دبي أن إيرادات التشغيل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفعت 24.7% لتصل إلى 3.14 مليار درهم، مقارنة مع 2.52 مليار في الفترة نفسها قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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