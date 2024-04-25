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ارتفاع مبيعات "هيرميس" الفرنسية الفصلية 17% إلى 3.8 مليار يورو

فاقت التوقعات وحافظت على معدل نمو سريع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "هيرميس - Hermes" الفرنسية عن زيادة بنسبة 17% في مبيعاتها الفصلية، لتتجاوز التوقعات، وتسجل 3.8 مليار يورو في الربع الأول.

وحافظت الشركة على معدل نمو سريع مقارنة بالربع السابق، بما في ذلك الصين، وأكدت على الطلب القوي على منتجاتها الفاخرة، وتجاوز نمو Hermes في الربع الأول منافستها الأكبر "LVMH" حيث حقق قسم السلع الجلدية عالميا، وهو الأكبر في الشركة، نموا بنسبة 20% في الربع الأول، بعد إطلاق نماذج جديدة للحقائب كحقيبة "Constance Elan".

وأكدت "Hermes" أن مبيعاتها الفصلية في آسيا باستثناء اليابان نمت بنسبة 14%، وسجلت جميع المناطق الأخرى زيادة في المبيعات بأكثر من 10%.

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