الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" يتحدى الحظر الأميركي.. "لن نذهب إلى أي مكان"

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قال الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك"، يوم الأربعاء، إن شركة التواصل الاجتماعي تتوقع الفوز بطعن قانوني لمنع التشريع الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا والذي قال إنه سيحظر تطبيق الفيديو القصير الشهير الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وأضاف الرئيس التنفيذي شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر بعد لحظات من توقيع بايدن على مشروع القانون الذي يمنح "بايت دانس" ومقرها الصين 270 يومًا لتصفية أصول "تيك توك" الأميركية أو مواجهة الحظر: "كن مطمئنًا - لن نذهب إلى أي مكان". "الحقائق والدستور في صفنا ونتوقع أن تكون الغلبة مرة أخرى."

يحدد توقيع بايدن موعدًا نهائيًا للبيع في 19 يناير – قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولايته – لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر إذا قرر أن "بايت دانس" تحرز تقدمًا. ويسعى بايدن للفوز بولاية ثانية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت كارين جان بيير - المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء - "لا نريد أن نرى حظرا". وأضافت: "الأمر يتعلق بملكية جمهورية الصين الشعبية"، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

في عام 2020، منعت المحاكم ترامب في محاولته لحظر تطبيق "تيك توك"، وفتح تطبيق "وي تشات" المملوك للصين، وهو وحدة تابعة لشركة "تنسنت"، في الولايات المتحدة. وعكس ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، مساره وقال يوم الاثنين إن بايدن "يضغط" من أجل فرض حظر على تيك توك وسيكون المسؤول إذا تم فرض الحظر، وحث الناخبين على الانتباه.

وقال تشيو: "لا تخطئوا، هذا حظر على تيك توك"، مؤكدا أن "تيك توك" ستستمر في العمل بينما تتحدى الشركة القيود.

يتساءل العديد من الخبراء عما إذا كان أي مشتر محتمل لديه الموارد المالية لشراء "تيك توك" وما إذا كانت الوكالات الحكومية الصينية والأميركية ستوافق على البيع.

وبسبب المخاوف واسعة النطاق بين المشرعين الأميركيين من أن الصين يمكن أن تصل إلى بيانات الأميركيين أو مراقبتهم باستخدام التطبيق، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون بأغلبية ساحقة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ووافق عليه مجلس النواب الأمريكي يوم السبت.

وتعد المعركة المستمرة منذ أربع سنوات حول "تيك توك" جبهة مهمة في الحرب على الإنترنت والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين. وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة "أبل" إن الصين أمرتها بإزالة تطبيقات "ميتا"، "WhatsApp" و"Threads"، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني.

تم تعيين "تيك توك" للطعن في مشروع القانون لأسباب التعديل الأول ومن المتوقع أن يتخذ مستخدمو "تيك توك" إجراءات قانونية مرة أخرى. أوقف قاض أميركي في مونتانا في نوفمبر حظرًا حكوميًا على "TikTok"، مشيرًا إلى أسباب حرية التعبير.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن حظر "TikTok" أو المطالبة بسحبه من شأنه أن "يشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق للسيطرة الحكومية المفرطة على منصات التواصل الاجتماعي".

ومع ذلك، يقول الخبراء إن التشريع الجديد من المرجح أن يمنح إدارة بايدن أساسًا قانونيًا أقوى لحظر "تيكتوك" إذا فشلت "ByteDance" في سحب التطبيق.

إذا فشلت ByteDance في تجريد TikTok، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها "أبل" و"غوغل" وغيرها لن تتمكن من تقديم "TikTok" بشكل قانوني أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التي تسيطر عليها ByteDance أو موقع TikTok الإلكتروني.

وحث السيناتور لافونزا بتلر، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، البيت الأبيض على النظر في مصير 8000 موظف أميركي في TikTok، والعديد منهم في نيويورك أو كاليفورنيا.

كما يمنح مشروع القانون البيت الأبيض أدوات جديدة لحظر أو فرض بيع التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي يعتبرها تهديدات أمنية.

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن إنه يشعر بالقلق من أن مشروع القانون "يوفر سلطة واسعة يمكن إساءة استخدامها من قبل إدارة مستقبلية لانتهاك حقوق الأمريكيين في التعديل الأول".

بدوره، قال مسؤول في حملة إعادة انتخاب بايدن يوم الأربعاء إن الحملة تخطط لمواصلة استخدام تطبيق تيك توك. حملة ترامب لم تنضم إلى TikTok.

وقع بايدن تشريعًا في أواخر عام 2022 يمنع موظفي الحكومة الأميركية من استخدام TikTok على الهواتف الحكومية.