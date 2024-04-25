تراجع أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية 14.27% إلى 841 مليون ريال
نتيجة انخفاض المبيعات ومتوسط أسعار البيع
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تراجع صافي ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 14.27% إلى 841 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 981 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن مبيعاتها في الربع الأول من عام 2024 تراجعت بنسبة 8.8% إلى 2.52 مليار ريال تقريبا، مقابل 2.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي نتيجة انخفاض الكميات المباعة للشركة بنسبة 2%، وتراجع متوسط أسعار البيع للشركة بنسبة 7%.
وعزت الشركة انخفاض أرباحها الفصلية إلى تراجع المبيعات و متوسط الأسعار.
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