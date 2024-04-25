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سوق السعودية

ترسية تمديد شراء الطاقة على تابعة لـ"أكوا باور" في عمان بـ1.34 مليار ريال

تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكوا باور، عن تلقي شركة بركاء للمياه والطاقة خطاب ترسية من قبل شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لتمديد شراء الطاقة والمياه من المشروع.

وقالت شركة أكوا باور، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة المشروع تبلغ 356 مليون دولار (1.335 مليار ريال).

وشركة بركاء للمياه والطاقة المسجلة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط هي شركة تابعة لشركة أكوا باور.

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وأوضحت "أكوا باور"، أن تتضمن الترسية كل من تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2024، وتمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام ابتداء من 1 سبتمبر 2024 مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامان و9 أشهر (بمجموع 8 أعوام و9 أشهر).

وفي تاريخ 24 أبريل 2024، قبلت شركة بركاء للمياه والطاقة الترسية وبدأت العمل على الانتهاء والموافقة على اتفاقية شراء الطاقة والمياه والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمشروع مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

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