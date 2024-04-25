رئيس "سينسبري": اضطراب الشحن في البحر الأحمر يؤثر على إمدادات الملابس

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قال سايمون روبرتس الرئيس التنفيذي لشركة سينسبري البريطانية لتجارة التجزئة، اليوم الخميس، إن الشركة شهدت "القليل" من الاضطرابات في إمدادات الملابس بين ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار بسبب الصعوبات التي تواجه الشحن في البحر الأحمر.

كانت اتحادات رائدة في صناعة الشحن العالمية قالت في رسالة، إن السفن التجارية والبحارة معرضون للخطر بشكل متزايد مع تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط، مطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهد لحماية سلاسل التوريد.

وتصاعد التوتر في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ اشتبكت إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة مرارا مع جماعات متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وقالت اتحادات الصناعة في رسالة بعثت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن استيلاء إيران في 13 أبريل/نيسان على سفينة الحاويات (أريس) على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الإمارات "يسلط الضوء مرة أخرى على الوضع الذي يصعب احتماله والذي أصبح الشحن البحري فيه مستهدفا"، وفقا لـ "رويترز".