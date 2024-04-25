شركتا محاماة أميركيتان تعملان في السعودية بموجب النظام الجديد

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تعتزم اثنتان من شركات المحاماة الأميركية الكبرى افتتاح مكاتب لهما في السعودية بعد التعديل الذي طرأ العام الماضي على القواعد التي تنظم عمل المحامين الأجانب في المملكة.

وقالت شركة كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان اليوم الخميس إنها حصلت على ترخيص لمزاولة المهنة في السعودية. كما قالت شركة مورغان لويس من خلال متحدث باسمها اليوم إنها تستعد لفتح مكتب في الرياض.

وقال جون كوين، مؤسس كوين إيمانويل، في بيان إن الشركة التي تضم 1000 محام "تركز بشكل أساسي" على المملكة التي "استثمرت المليارات من أجل تنويع اقتصادها وتشجيع الاستثمار الدولي"، وفقا لـ "رويترز".

ولكل من الشركتين اللتين تضمان أكثر من 2000 محام وموظف على موقعهما الإلكتروني، مكاتب في دبي وأبوظبي.

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قالت 6 شركات محاماة أميركية ودولية أخرى على الأقل إنها فتحت مكاتب في السعودية أو حصلت على ترخيص للعمل في المملكة.

وتنفذ السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، منذ أعوام خطة إصلاح تعرف باسم (رؤية 2030)، وهي عبارة عن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصممة لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. ويتضمن ذلك خططا لزيادة مساحة العاصمة الرياض وعدد سكانها إلى المثلين من خلال استثمارات يبلغ إجماليها 800 مليار دولار.

وبدأت السعودية العام الماضي السماح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة بشكل مستقل، إذ ألغت شرط العمل من خلال مكاتب محاماة سعودية كفيلة.