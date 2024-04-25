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صحيفة: "STC" السعودية تعتزم تقديم عرض لشراء وحدة تابعة لـ"سيلنكس" الإسبانية

قيمة الوحدة المتخصصة في تشغيل أبراج الهواتف النقالة لا تقل عن 800 مليون يورو

مدريد - رويترز
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ذكرت صحيفة الإيكونوميستا مساء أمس الأربعاء نقلا عن مصادر بقطاع الاتصالات لم تحددها أن شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يقدمان عرضا لشراء الوحدة النمساوية التابعة لشركة سيلنكس الإسبانية لتشغيل أبراج الهواتف النقالة.

وأضافت الصحيفة أن قيمة الوحدة لا تقل عن 800 مليون يورو (857 مليون دولار).

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واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة قدرها 4.9% في أسهم شركة تلفونيكا وأدوات مالية تمنحها 5% أخرى فيما أسمته "الانكشاف الاقتصادي" للشركة.

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ولم تطلب شركة الاتصالات السعودية حتى الآن موافقة الحكومة لممارسة حقوق التصويت التي تمنحها الأدوات المالية.

ولم يرد متحدثون رسميون في شركة الاتصالات السعودية على الفور على طلبات للتعليق. وامتنعت شركة سيلنكس عن التعليق.

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