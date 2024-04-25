عمومية "البابطين" تصوت على توزيع 10% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس 30 مايو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنحو 64 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2023، بواقق (1 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال .

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وسيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وسيصوت المساهمون على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27 أبريل2024 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26 أبريل عام 2027.