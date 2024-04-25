عمومية "مجموعة شاكر" تصوت على زيادة رأس المال 15.06% بأسهم منحة

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دعا مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) يوم الأحد 19 مايو 2024 للتصويت على عدد من البنود منها زيادة رأس المال بنسبة 15.06% تقريبا عبر أسهم منحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن رأس المال قبل الزيادة، يبلغ نحو 482.33 مليون ريال، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 555 مليون ريال.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة نحو 48.23 سهم، وسيصبح بعد الزيادة 55.5 مليون سهم، وتهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لدعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 72.66 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي، وسيتم منح سهم لكل (6.647685) سهما.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وسيتم التصويت على تحويل مبلغ 71.68 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي البالغ 144.38 مليون ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.