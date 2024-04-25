مجلس إدارة "فيو المتحدة للتطوير" يوصي بتوزيع 30% أرباحا نقدية عن العام الماضي

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أوصى مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري بتاريخ 24 أبريل الجاري بتوزيع 30% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 9.9 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.3 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 3 ريالات.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، كما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا.