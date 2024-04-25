مجلس إدارة "فيو المتحدة للتطوير" يوصي بتوزيع 30% أرباحا نقدية عن العام الماضي
بواقع 3 ريالات للسهم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أوصى مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري بتاريخ 24 أبريل الجاري بتوزيع 30% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 9.9 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.3 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 3 ريالات.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، كما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا.
-
مجلس إدارة "رتال للتطوير" يوافق على شراء مليوني سهم من الشركة بحد أقصىبغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل أسواق المال
-
"أسمنت السعودية" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023وافق على تحويل 459 مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة شركات
-
"يقين المالية" تطرح 20% من أسهمها في "نمو" بـ40 ريالا للسهمفترة الطرح تبدأ يوم الأحد 5 مايو 2024 أسواق المال