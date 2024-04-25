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سوق دبي

نمو صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" 12% في الربع الأول من 2024

نمت قاعدة أصوله إلى أكثر من 900 مليار درهم

دبي – العربية.نت
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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي من حيث الأصول، اليوم الخميس، اليوم الخميس عن زيادة 12% في صافي أرباح الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، بفضل النمو الإقليمي وارتفاع حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة والمبالغ المستردة من القروض منخفضة القيمة.

وقال البنك في بيان إن صافي أرباحه للأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 6.7 مليار درهم (1.82 مليار دولار)، في حين نمت قاعدة أصوله إلى أكثر من 900 مليار درهم، بفضل "أقوى ربع على الإطلاق" للبنك في قروض التجزئة.

ونما إجمالي الإيرادات 2% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

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وأضاف بنك الإمارات دبي الوطني "تخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة القروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار البنك إلى ارتفاع عدد فروعه في السعودية إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 18 فرعا خلال العام السابق.

وأضاف أن الودائع نمت بقيمة 26 مليار درهم في الربع الأول، مما رسخ مكانته الريادية في السوق، حيث حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة بواقع 0.9 مليار درهم على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات وهو ما أتاح للعملاء الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.

وقال البنك "حققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداء متميزا. وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، فيما تجعل الميزانية العمومية القوية من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية، مما يوفر منصة مواتية للنمو المستقبلي".

كان البنك أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي نمو أرباحه 65% إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو كبير في الميزانية العمومية واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

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