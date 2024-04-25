"أبيكورب" ستجمع 750 مليون دولار من بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام

1 دقيقة للقراءة

ذكرت خدمة آي.إف.آر الإخبارية المعنية بأدوات الدخل الثابت اليوم الخميس أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وهي مؤسسة مالية تركز على الطاقة ومقرها الرياض، ستجمع 750 مليون دولار من بيع سندات خضراء لأجل خمسة أعوام.

وأضافت آي.إف.آر أن النطاق السعري النهائي لبيع السندات تم تحديده عند 95 نقطة فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وذلك بعد أن تجاوز الطلب على السندات 950 مليون دولار.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع في وقت سابق اليوم الخميس أن العائدات من بيع الديون ستستخدم لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات جديدة أو قيد التنفيذ أو مشروعات عاملة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لأبيكورب والتي غيرت اسمها في الآونة الأخيرة إلى الصندوق العربي للطاقة.