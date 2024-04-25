"أسمنت السعودية" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

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أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأسمنت السعودية" أسمنت السعودية" في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 وبواقع 1 ريال للسهم وبإجمالي 153 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 8 مايو 2024.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

كما تمت الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.