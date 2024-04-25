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سوق السعودية

"أسمنت اليمامة": ارتفاع تكاليف الإنتاج 8% نتيجة تعديل أسعار منتجات الوقود

بداية من مطلع العام الجاري

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أسمنت اليمامة إن الأثر المالي لتعديل أسعار منتجات الوقود وفقا للإشعار الذي تلقته من أرامكو السعودية بتاريخ 4 يناير الماضي سيكون زيادة تقديرية بنسبة 8% في تكاليف الإنتاج.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس أن الأثر المالي لتعديل أسعار منتجات الوقود سيكون ابتداءً من 1 يناير 2024م.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت اليمامة في 25 مارس الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202.5 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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