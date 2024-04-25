"تبوك الزراعية" تتسلم الدفعة الثالثة لقرض تشغيلي من صندوق التنمية الزراعية

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أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن استلام الدفعة الثالثة من قرض تشغيلي، بقيمة 10.4 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية بتاريخ أمس الأربعاء 24 أبريل 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إجمالي مبلغ القرض 50.5 مليون ريال وإنها تسلمت منه دفعتين الأولى بقيمة 9.93 مليون ريال والثانية بقيمة 29.8 مليون ريال في شهري ديسمبر كانون الأول 2023 ويناير كانون الثاني 2024.

وأضافت أن مدة التمويل عامين وأن الهدف منه دعم العمليات التشغيلية بالشركة، والضمانات المقدمة مقابله رهن أرض الشركة.

كانت "تبوك الزراعية" قد أعلنت عن استلامها الدفعة الأولي من التمويل بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وكانت بمبلغ 9.93 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه وفق اتفاقية القرض تحملت شركة تبوك للتنمية الزراعية مبلغ 303 آلاف ريال مقابل خدمات المتابعة والتقييم لصالح صندوق التنمية الزراعية.