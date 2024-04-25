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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"شور العالمية" توقع عقداً بـ60.1 مليون ريال مع مجلس الشورى السعودي

لتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي لمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة شور العالمية للتقنية بتاريخ 24 أبريل الجاري عقد مشروع التشغيل والصيانة لأجهزة الحاسب الآلي (شاور) مع مجلس الشورى بقيمة 60.1 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن العقد يشمل تشغيل البنية التحتية وصيانتها وتجديد التشغيل والصيانة والتراخيص لجميع البنى التحتية والتطبيقات الحالية، وتقديم الخدمات التقنية لتشغيل أنظمة تقنية المعلومات لدى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الترقيات للأنظمة والأجهزة، وتوفير الخدمات لتشغيل البنية التحتية والخدمات الالكترونية.

وتصل مدة عقد المشروع ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ سريان العقد،وتوقعت أن يكون له أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.

وأشارت إلى أنه تم استكمال التوقيعات اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 24 أبريل الجاري.

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